vor 16 Stunden Bruchsal Ohrläppchen abgebissen: Fünf Männer bei Schlägerei in Bruchsal verletzt

Bei einer Schlägerei in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sind in der Nacht zum Sonntag fünf Männer teils schwer verletzt worden. Mindestens sieben 20- und 21-Jährige seien nach dem Besuch einer Diskothek aufeinander losgegangen, teilt die Polizei in Karlsruhe am Montag mit.