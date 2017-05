Die Polizei konnte nach einem Raubüberfall, der mittlerweile fast zwei Jahre zurück liegt, drei Verdächtige festnehmen. Sie hatte 2015 eine Frau in einer Unterführung in Bruchsal überfallen.

Die Beamten sind bei ihren Ermittlungen nach einem Raubüberfall am 23. Juni 2015 einen entscheidenden Schritt weiter gekommen, heißt es am Mittwoch in einer Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es konnten zwei 40-jährige Männer und eine 25-jährige Frau ermittelt werden, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen. Gegen einen der beiden Männer, der als Hauptverdächtiger angesehen wird und bereits mehrfach wegen Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikten aufgefallen ist, wurde Haftbefehl erlassen.

Wie seinerzeit berichtet, war die in Bruchsal wohnende 37 Jahre alte Geschädigte in den frühen Morgenstunden mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeitsstelle, als ihr an der Bahnunterführung Bannweideweg plötzlich ein maskiertes und mit Holzlatten bewaffnetes Trio entgegenrannte. Nachdem die Frau so erschrocken war, dass sie stürzte, nahm einer der Täter einen von ihr auf dem Gepäckträger mitgeführten Plastikbeutel mit persönlichen Gegenständen sowie einem äußerst geringen Bargeldbetrag an sich. Schließlich flüchteten die Täter.

Auf die Spur der drei Verdächtigen kamen die Ermittler des Kriminalkommissariats Bruchsal im Dezember vergangenen Jahres, als sie bei Nachforschungen in anderer Sache an Milieutreffpunkten immer wieder auch Fragen nach den Tätern des Raubes auf die 37-Jährige stellten. Tatsächlich erhielten sie dabei einen Hinweis, der sie zunächst auf die zu dem Trio gehörende Frau und dann auch zu den beiden 40-jährigen Männern führte. Nachdem bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem Raub erbeutete Gegenstände sichergestellt werden konnten, war eine Täterschaft der Verdächtigen kaum mehr zu bezweifeln.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge war der Hauptverdächtige nur wenige Wochen vor der Tat aus der Strafhaft entlassen worden und hatte bei der späteren Geschädigten Unterkunft gefunden. In der Folge hatte er offenbar die Lebensgewohnheiten und Tagesabläufe der 37-Jährigen ausbaldowert und den 40-Jährigen wie auch die 35-Jährige schließlich zu dem nächtlichen Überfall angestiftet.