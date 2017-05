Knapp eine Woche nach dem Brandschlag auf den Dienstwagen der Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) und andere Fahrzeuge der Stadtverwaltung liegen die Hintergründe noch im Dunkeln.

"Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte am Mittwoch ein Polizeisprecher. Klar sei, dass ein Brandbeschleuniger benutzt wurde. Um welchen es sich handelt, wird noch geprüft. Der Staatsschutz mit einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe untersucht den zweiten Anschlag dieser Art innerhalb von neun Monaten in Bruchsal. "Wir sind erst am Anfang", sagte der Sprecher.

