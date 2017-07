vor 2 Stunden Kronau Mit Messer und Eisenstange: Mann bedroht Polizisten in Kronau

Ein häuslicher Streit in der Augustastraße hat am Montagabend um 19.40 Uhr die Polizei in Kronau auf den Plan gerufen. Nach den Angaben der Beamten ist es dort in einem Mehrfamilienhaus zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einer 23-Jährigen gekommen.