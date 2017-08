vor 7 Stunden Bruchsal Mehrere tausend Euro: Betrunkener beschädigt Auto und Tor in Bruchsal

In Bruchsal hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagabend zunächst ein geparktes Auto und im weiteren Verlauf ein Hoftor erheblich beschädigt. Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, beläuft sich der dabei verursachte Schaden auf mehrere tausend Euro.