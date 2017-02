Seit über neun Jahren nun, wird im Bruchsaler Barockschloss gebaut, geplant und restauriert – alles mit dem Ziel die Beletage - die herrschaftlichen Gemächer - des Prunkbaus so originalgetreu wie möglich wiederherzustellen.

Das allerdings hat sich über die Jahre als nicht immer ganz einfach erwiesen, wie Michael Hörrman, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, weiß. Gilt es doch auch, den Wiederaufbauern der Nachkriegszeit gebührend Respekt und Tribut zu zollen, denn auch jener Zustand sei letztlich ein historischer und "es ist immer schwierig zu entscheiden, welche Epoche man als Thema einer Restaurierung wählt" so Hörrmann.

In Bruchsal ist es nun eine Mischform geworden, so sind die Eichenparkettböden beispielsweise erst nach der Zerstörung im zweiten Weltkrieg entstanden und auch die Aufteilung der 17 Räume entspricht nicht mehr ganz dem barocken Original. Jedoch sind die Kunstgegenstände und das Mobiliar, das die Beletage am Ende April dann mit Leben erfüllen soll, aus dem historischen Originalbestand des Schlosses.

Ein besonderes Highlight dieses fürstlichen Hausstandes ist die Sammlung von Wandteppichen – eine der größten Europas - die in Zukunft frisch restauriert die Beletage zieren sollen. Insgesamt besteht die Bruchsaler Sammlung aus 70 Stücken, von denen 38 ab April der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Am Freitag lud die Schlossverwaltung ein, als die ersten dieser historischen Tapisserien wieder aufgehängt wurden. Sie geben einen imposanten Einblick in die opulente und farbenfrohe Lebensart des Barock.

Opulente Lebensart des Barock erlebbar machen

Dass beispielsweise die frivolen Motive dieser Wandteppiche aus dem 17. Jahrhundert nicht immer den christlichen Moralvorstellungen entsprachen, hat die bischöflichen Fürsten offenbar wenig gestört – so ziert ein in Tiergestalt verführender Gottvater Jupiter die Wände auf der Beletage. Ein beliebtes Thema der Kunst in der Zeit des Barocks, wie Michael Hörrmann weiß. Die überbordende Lebensart jener Zeit soll der Besucher des Bruchsaler Schlosses dann in Zukunft besonders auf der Beletage erleben können – ein neu aufgelegter mehrsprachiger Audioguide wird dann auf dem Rundgang durch die 17 Räume des Prunkgeschosses die nötigen Erklärungen zu Kunst, Mobiliar und ehemaligen Bewohnern liefern.

Wiedereröffnung Ende April

Wiedereröffnet werden soll die Beletage im Schloss Bruchsal am Wochenende des 29. und 30. April – mit freiem Eintritt am Sonntag. "Denn dieses Geschenk haben sich die Bruchsaler, die so lange auf ihr Schloss verzichten mussten, redlich verdient", so Hörrmann abschließend.