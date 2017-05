vor 20 Minuten Oberhausen-Rheinhausen Einsatz in Oberhausen: Geparktes Auto gerät in Brand

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Adlerstraße in Oberhausen zu einem Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte ein in einer Garage geparktes Auto Feuer gefangen. Der Brand hatte auch auf die Garage übergriffen.