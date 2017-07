vor 22 Minuten Östringen-Eichelberg Einsatz in Östringen: Weizenfeld fängt Feuer

Wie die Polizei berichtet, kam es am Dienstagabend um 19.10 Uhr zu einem Einsatz in Östringen-Eichelberg. Ein Weizenfeld an der L551 war hier in Brand geraten. Die Polizei vermutet, dass Arbeiten an einem Mähdrescher die Ursache für den Brand gewesen sein könnten.