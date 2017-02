Am Montag hat die Polizei in Oberhausen-Rheinhausen einen minderjährigen Auto-Knacker festgenommen. Es war nicht das erste Mal, dass der 15-Jährige der Polizei auffiel.

Ein am Montagnachmittag festgenommener und wegen wiederholter Eigentums- wie auch Betäubungsmitteldelikte als jugendlicher Intensivtäter eingestufter 15-Jähriger steht im dringenden Verdacht, in den vorangegangenen Nachtstunden in Rheinhausen einen Pkw aufgebrochen und daraus eine Spiegelreflexkamera entwendet zu haben. Das berichtet die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Karlsruhe.

Der Jugendliche habe kurz nach 17 Uhr sofort die Flucht ergriffen, als er in Oberhausen an der Ecke Marien- und Friedenstraße eine Polizeistreife des Polizeireviers Philippsburg erkannte und in der Folge von den Beamten kontrolliert werden sollte.

Er rannte in einen Hinterhof, überstieg mehrere Zäune und kletterte dann in der Amalienstraße auf einen knapp fünf Meter hohen Dachgiebel. Die Polizisten, die ihn verfolgten, entdeckten den Jugendlichen und so stieg er herab und ließ sich widerstandslos festnehmen. Als die Beamten auf die in einem Turnbeutel mitgeführte Kamera stießen, räumte er den Auto-Aufbruch schließlich unumwunden ein.

Angesichts der wiederholten Tat stellt die Staatsanwaltschaft gegen den aus einer Jugendeinrichtung weggelaufenen 15-Jährigen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Seine Vorführung vor dem zuständigen Richter ist für Dienstagnachmittag vorgesehen. Weitere Ermittlungen der Jugendsachbearbeiterin beim Polizeiposten Bruhrain dauern bis zur Stunde an.