vor 41 Minuten Bruchsal Brandstiftung in Bruchsal: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Zwerchstraße in Bruchsal. Die Stadt Bruchsal hat in dem Gebäude Flüchtlinge untergebracht.