vor 4 Stunden Bruchsal Betrunken hinterm Steuer: 43-Jährige kracht in Polizei-Auto

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Sonntag um 16.45 Uhr die Polizei in Bruchsal auf den Plan gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass die Frau nicht mehr in der Lage sei, zu fahren. Das hielt die 43-Jährige aber nicht davon ab es zu versuchen.