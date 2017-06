Am Nachmittag ist es auf der B3 bei Bruchsal zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos kollidierten auf Höhe des Naturfreundehauses. Drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B3 bei Bruchsal, auf Höhe des Bildungszentrums, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Es ist unter anderem ein Rettungshelikopter im Einsatz.

Aktualisierung, 18.55 Uhr

Der Zusammenstoß der zwei Autos ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B3 zwischen Bruchsal und Untergrombach, auf Höhe des Naturfreundehauses. Laut Pressebericht der Feuerwehr erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, eine wurde Person schwer verletzt.

"Aus noch nicht näher bekannten Gründen kollidierten zwei Pkw an der dortigen Einmündung zum Parkplatz", so die Feuerwehr Bruchsal. Durch die Rettungs- und Bergemaßnahmen kam es auf der Bundesstraße zu einem Rückstau im Berufsverkehr. Der Verkehr konnte nur einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die Feuerwehr Bruchsal war bis 17.40 Uhr im Einsatz.

