vor 3 Stunden Karlsruhe Autofahrerin übersieht Motorrad: Schwerverletzter Fahrer nach Unfall in Bruchsal

Am Dienstag hat eine Autofahrerin beim Abbiegen einen entgegenkommendes Motorrad übersehen. Dessen Fahrer wurde beim Zusammenprall schwer verletzt.

Schwere Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bruchsal. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte gegen 15.30 Uhr von der Schwetzinger Straße nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 53-Jährige musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.