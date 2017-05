vor 4 Stunden Karlsdorf-Neuthard Auto gegen Motorrad: 32-Jähriger stirbt bei Unfall in Karlsdorf

Am Montagmorgen kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Neuwiesenstraße in Karlsdorf. Ein 32-jähriger Motorradfahrer wurde von einem Auto erfasst. In einer Klinik erlag der Mann seinen Verletzungen.