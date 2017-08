vor 3 Stunden Sulzfeld Auf Strommasten geklettert: 13-Jähriger nach Stromschlag in Lebensgefahr

Ein 13-Jähriger hat am Bahnhof Sulzfeld lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er war vor den Augen seiner Freunde auf einen Strommasten geklettert und hatte an eine Hochspannungsleitung gegriffen. Der 13-Jährige erhielt einen Stromschlag und fiel rund sieben Meter in die Tiefe.