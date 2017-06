Angriff auf 17-Jährige: Junge Frau schlägt Täter mit Gegenwehr in die Flucht

In der Nacht auf Dienstag wurde eine 17-Jährige in Bruchsal-Helmsheim von einem bislang unbekannten angegriffen. Weil sie schrie und heftige Gegenwehr lieferte, flüchtete der Täter.

Die junge Frau war mit der Straßenbahn in Bruchsal in der Straße "In der Gottesau" angekommen und wollte gerade auf ihren auf der östlichen Seite der Haltestelle abgestellten Roller steigen, als sie von einem bislang Unbekannten angesprochen wurde. Gleichzeitig hielt er ihr den Mund zu. Als die junge Frau im Gerangel auf den Boden fiel, beugte sich der Unbekannte über sie und versuchte sie festzuhalten.

Die 17-jährige leistete nach Polizeiangaben heftige Gegenwehr, schrie und trat den Angreifer, so dass dieser von ihr abließ und flüchtete. Er suchte über das Feld in Richtung Heidelsheim das Weite. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: kleine, kräftige Statur, dunkelhäutig und bekleidet mit einem weinroten Kapuzenpullover. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, erbeten.