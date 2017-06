9.000 Euro ergaunert: Enkeltrick-Betrüger schlagen in Bruchsal zu

In Bruchsal waren sogenannte Enkeltrickbetrüger erneut erfolgreich. Wie die Polizei berichtet, haben die Unbekannten eine 76-jährige Frau um 9.000 Euro betrogen. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Frau erhielt den Anruf der Betrüger nach Aussage der Polizei am Donnerstag um 17 Uhr. Der Anrufer verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gab vor, ihr Sohn zu sein. "Er benötige dringend für einen Wohnungskauf 29.000 Euro, habe aber Schwierigkeiten mit der Überweisung des Betrags. Da momentan sein Handy defekt sei, bat er zudem um Mitteilung ihrer mobilen Erreichbarkeit", berichtet die Polizei.

Nachdem die Angerufene und ihr Ehemann den Betrag von der Bank geholt hatten, meldete sich wieder der angebliche Sohn und teilte über einen angeblichen Rechtsanwalt Wagner mit, dass ein Bote das Geld in Empfang nehme. Anschließend rief zur Untermauerung der Geschichte noch ein "Oberkommissar Krüger vom Kriminalkommissariat Karlsruhe, KI 16", an und teilte mit, dass die Bank und die Polizei zusammenarbeiten würden und er gerne wissen möchte, ob die Abhebung in Ordnung wäre.

Nach einem weiteren Telefonat mit dem angeblichen Sohn kam es nach Angaben der Polizei in Nähe der Wohnung zur Übergabe von 9.000 Euro an einen völlig fremden "Herrn Baro", der als Bote geschickt worden war. "Größerer Schaden blieb nur aus, weil der Ehemann die Herausgabe seiner gleichfalls bereits abgehobenen 20.000 Euro verweigert hatte", heißt es im Polizeibericht. Erst nach einem Anruf mit dem "echten Sohn" flog der Betrug auf.