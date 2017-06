Die Bundesstraße 36 wurde am Montag zum Schauplatz zweier Autounfälle. Zum einem kam es bei Oberhausen-Rheinhausen und zum anderen bei Durmersheim zu jeweils einem Auffahrunfall. Das geht aus Pressemitteilungen der Polizei hervor.

So forderte ein Unfall am frühen Montagabend auf der Bundesstraße 36 bei Oberhausen-Rheinhausen bei Bruchsal drei Leichtverletzte sowie einen Schaden von rund 14.000 Euro. Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg war eine 52 Jahre alte Autofahrerin gegen 18.30 Uhr zwischen Oberhausen-Rheinhausen und Neulußheim in Richtung Norden unterwegs, als sie verkehrsbedingt bremsen musste.

Der ihr folgende 24 Jahre alte Fahrer eines Mazda erkannte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr in der Folge mit solcher Wucht auf den VW der Frau auf, dass die beiden Fahrer und der 30 Jahre alte Beifahrer des Verursachers leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren zu ihrer Versorgung ein Notarzt und drei Rettungswagen im Einsatz. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Unfall bei Durmersheim

"Ein mit Blaulicht auf der B36 in Richtung Karlsruhe fahrender Rettungswagen hat am Montagabend dazu geführt, dass eine 55 Jahre alte Peugeot-Fahrerin, welche ihrerseits auf die B36 einbiegen wollte, abbremsen und anhalten musste," so die Polizei am Dienstag.

Ein dem Peugeot nachfolgender Renault-Fahrer erkannte auch hier dies zu spät und fuhr in das Heck des Peugeot. Während die Peugeot-Fahrerin leichte Verletzungen davontrug, blieb der 25 Jahre alte Unfallverursacher unverletzt. Der Schaden beziffert sich auf zirka 25.000 Euro - die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.