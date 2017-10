vor 1 Stunde Ubstadt-Weiher Brandursache unklar: Lkw-Zugmaschine geht auf A5 in Flammen auf

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet in der Freitagnacht die Zugmaschine eines Sattelzugs in Brand und blockierte den Verkehr bei Ubstadt-Weiher auf der A5 in Richtung Norden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.