vor 54 Minuten Bruchsal Brand in Bruchsal: Unbekannte zünden Kirche an - hoher Sachschaden!

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Holzeingangstüren der St.-Peters-Kirche in Bruchsal angezündet und dabei einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verursacht. Das teilt die Karlsruher Polizei in einer Pressemeldung mit.