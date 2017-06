Fünf Autos sind in der Nacht zum Freitag in Bruchsal zerstört worden. Darunter auch erneut der Dienstwagen von Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Der Brand wurde gegen zwei Uhr nachts von Anwohnern frühzeitig bemerkt, sodass die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Rathaus verhindern konnte. Betroffen waren der Dienstwagen der Oberbürgermeisterin sowie drei Fahrzeuge des Ordnungsamtes. Ebenfalls zerstört wurden das dort abgestellte E-Carsharingfahrzeug des Zeozweifrei-Projektes und die zugehörige Stromladesäule. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 100.000 Euro.

"Der Umstand, dass sämtliche Fahrzeuge gleichzeitig und alle im Bereich des Motorraumes brannten, lässt auf Brandstiftung schließen", so die Stadt Bruchsal in einer entsprechenden Pressmitteilung am Freitagmorgen. Die Polizei bestätigt die Brandstiftung in einer entsprechenden Pressemeldung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und wird vom Kriminalkommissariat Bruchsal unterstützt. Im vergangenen August hatte schon einmal der Dienstwagen der Oberbürgermeisterin gebrannt.

Die Fahrzeuge standen auf den vorgesehenen Stellplätzen unmittelbar am Gebäude Campus 1. In dem Gebäude befindet sich das Ordnungsamt, das Amt für Familien und Soziales, das Standesamt sowie Klassenräume des Justus-Knecht-Gymnasiums. Am Gebäude entstand ein Sachschaden durch Verrauchung der Flure und Hitzeschäden an den Fenstern.

Das Rathaus am Campus wird vorerst geschlossen bleiben. Betroffen sind das Ordnungsamt, das Amt für Familie und Soziales und das Standesamt. Ausweichmöglichkeiten bzeihungsweise Anlaufstellen für Bürger gibt die Stadt Bruchsal ab Montag, 29. Mai, auf ihrer Internetseite bekannt, ebenso wird schnellstmöglich bekanntgegeben, wann der normale Arbeitsbetrieb der Behörden wieder aufgenommen werden kann. Der Schulbetrieb des Justus-Knecht-Gymnasiums wird zur Stunde noch umorganisiert, aktuelle Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des JKG.

Der Artikel wurde nachträglich aktualisiert.

