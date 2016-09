Anzeige

Ein 64 Jahre alter Zeuge erhielt dabei von dem 25-Jährigen einen Kopfstoß gegen die Nase und trug dadurch leichte Verletzungen davon. Beide Männer waren laut Vortest mit über einem Promille alkoholisiert. Der 64-jährige Zeuge hatte das Duo laut Polizeibericht zuvor beim Ausspähen geparkter Fahrzeuge in Ubstadt in der Straße "An der Hammerschmiede" beobachtet.

Einer der Verdächtigen war aus einem - wie sich im Nachhinein herausstellte unverschlossen abgestellten - VW-Bus ausgestiegen und hielt einen Geldbeutel in der Hand. Gemeinsam mit dem mutmaßlich geschädigten Fahrzeugbesitzer und einem weiteren Zeugen nahm man die Verfolgung der Verdächtigen auf und hielt sie schließlich gemeinsam fest, bis hinzugeeilte Streifen des Polizeireviers Bad Schönborn die Männer vorläufig festnahmen.

"Ob sich diverse sichergestellte Wertsachen den Verdächtigen zweifelsfrei als Diebesgut zuordnen lassen, ist derzeit Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen hat", heißt es im Bericht abschließend.