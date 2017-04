vor 58 Minuten Waghäusel Auto prallt gegen Mauer: Fahrer nach Unfall in Waghäusel in Lebensgefahr

Ein 27-Jähriger hat sich bei einem Unfall mit seinem Auto im Kreis Karlsruhe lebensgefährlich verletzt. Ein zweiter Autofahrer hatte ihm an einer Kreuzung in Waghäusel die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.