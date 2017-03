vor 16 Stunden Waghäusel Attacke in Waghäusel: Mann in Unterführung mit Messerstich verletzt

Ein junger Mann ist bei einer Messerattacke in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Der Täter habe den 21-Jährigen am späten Mittwochabend in einer Unterführung am Bahnhof angegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag in Karlsruhe mit.