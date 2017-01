Ein 19-Jähriger hat am Montag in Bad Schönborn brutal auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen. Der Mann wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Zeuginnen waren am Montag gegen 10.35 Uhr am Gleis 2 des Bahnhofs Langenbrücken darauf aufmerksam geworden, wie der Heranwachsende eine junge Frau mit den Fäusten schlug, ihr die Schuhe auszog und diese auf die Schienen warf. So beschreiben die Karlsruher Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung den Vorfall.

19-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Während die alarmierten Polizisten sich um die weinende Frau kümmerten - wie sich herausstellte, handelte es sich um die 18 Jahre alte Lebensgefährtin des Beschuldigten - wurde der 19-Jährige auch gegenüber den Beamten immer aggressiver.

Als er den Ort des Geschehens verlassen wollte und deshalb mit einer Handschließe gefesselt wurde, stieß er gegen die Beamten üble Beleidigungen aus und leistete massiven Widerstand. Unter anderem sprang er auf eine Bank und trat in Richtung der Beamten.

Der junge Mann konnte schließlich erst mit Hilfe angeforderter Verstärkungskräfte überwältigt und auf die Polizeiwache gebracht werden. Neben der zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebrachten jungen Frau erlitten zwei Beamte derart erhebliche Verletzungen, dass sie ihren Dienst beenden mussten und fürs Erste krankgeschrieben wurden.

Bei dem Beschuldigten, der wegen Gewalt- und Körperverletzungsdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde eine Blutentnahme angeordnet, so heißt es in der Mitteilung weiter. Anschließend wurde er in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Die Staatsanwaltschaft stellt gegen den 19-Jährigen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Seine Vorführung vor dem zuständigen Richter ist für Dienstagnachmittag vorgesehen.