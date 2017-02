Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Karlsdorf-Neuthard am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise.

Der 32-jährige Fahrer eines Audis war auf der A5 von Frankfurt in Richtung Karlsruhe unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er von einem silbernen Mercedes-Vito abgedrängt worden sei. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Anschließend prallte der 32-Jährige in die dortigen Leitplanken, während der Vito-Fahrer seinen Weg fortgesetzt habe, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Audi-Fahrer blieb offenbar unverletzt.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem mutmaßlich beteiligten Mercedes-Vito geben kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter 0721/944840 zu melden.