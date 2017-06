Am Montagmittag haben sich Kindern einen sehr schlechten Scherz erlaubt: Sie haben einen Pflasterstein von einer Brücke auf die A5 geworfen. Verletzt wurde niemand, an einem Lastwagen entstand aber ein Schaden.

Gegen 13.35 Uhr am Montagmittag beobachtete ein Lastwagenfahrer zwei bis drei Kinder, die bei Bad Schönborn einen Pflasterstein von der Brücke auf die A5 warfen und dann in Richtung Waghäusel-Wiesental davon rannten. "Der Stein traf das Führerhaus des Lasters, wodurch die Windschutzscheibe und der Dachspoiler beschädigt wurden", so die Polizei in einer entsprechenden Meldung. Der Stein wurde später auf dem rechten Fahrstreifen gefunden.

"Schlimmere Folgen blieben zum Glück aus", fasst die Polizei zusammen. Dennoch steht unter dem Strich ein Schaden von rund 1.000 Euro. Eine Beschreibung der Kinder konnte der Lastwagenfahrer nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.