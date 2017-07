Am Donnerstag ist eine Frau in Oberderdingen gestorben, nachdem sie mit ihrem Auto einen Abhang herunter gefahren ist. Unklar ist derzeit noch, was die Todesursache war. Es werden Zeugen gesucht.

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Donnerstags mit ihrem Auto an einem Feldweg bei Oberderdingen eine 15 Meter tiefe Böschung hinuntergefahren und wurde kurz nach 14 Uhr in Nähe ihres Fahrzeuges tot aufgefunden. Wie erste Feststellungen der Polizei ergeben haben, machte sich die Seniorin gegen 8 Uhr in ihrem silbergrauen Renault Scenic auf den Weg.

Nachdem sie bis gegen Mittag nicht heimgekehrt war, begaben sich die besorgten Angehörigen auf die Suche. Schließlich wurde die Vermisste zwischen Oberderdingen und Sternenfels beim Gewann Hagenrain leblos am Wegrand des dortigen Feldweges aufgefunden. Einem hinzugezogenen Rettungsteam mit Notarzt blieb nur noch der Tod festzustellen.

Völlig unklar ist derzeit noch, ob die Frau möglicherweise vor dem Unfall ein internistisches Problem hatte, an dem sie verstorben sein könnte oder infolge des Unfalls unter ihr Auto geraten war und sich noch an den Wegesrand begeben konnte. Die Ermittlungen dauern hierzu derzeit noch an.

Zur Klärung des Hergangs und der genauen Umstände bittet die Verkehrspolizei um Zeugenmeldungen, die bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 entgegengenommen werden.