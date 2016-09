Anzeige

Wie aus einer Eilmeldung der Karlsruher Polizei hervorgeht, ist gegen 9.35 Uhr ein Baukran am Bahnhofsring in Graben-Neudorf auf einen Rohbau gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Karlsruher Polizei wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Genauere Informationen zum Hergang liegen bislang noch nicht vor.

Aktualisierung, 14.55 Uhr:

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg wollte der 39 Jahre alte Kranführer gegen 9.30 Uhr Betondeckenelemente von einem Lkw auf das bis dahin erstellte Gebäude verladen. Unterdessen geriet das Hebegerät mit der 2,5 Tonnen schweren Ladung zunächst ins Stocken und stellte dann ab.

Anschließend kippte der Kran zur Seite und stürzte auf das Gebäude sowie auf einen geparkten Pkw. Zudem wurden mindestens vier Garagen beschädigt und ein Loch in die Hofeinfahrt gerissen. An dem Baukran entstand Totalschaden. Darüber hinaus sind Teile des bis dahin erstellten zweiten Obergeschosses eingerissen worden. Einsturzgefahr sei derzeit nicht völlig auszuschließen, so die Polizei.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache unter Einbeziehung von Vertretern der Berufsgenossenschaft und des Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamtes Karlsruhe dauern noch an.