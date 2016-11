Anzeige

Ein 17-Jähriger und dessen beiden 18 Jahre alten Freunde sind laut Polizei geständig, an mehreren Nächten sowohl in Karlsdorf als auch in Forst in der Summe 74 sogenannte Tags aufgesprüht zu haben. Der dabei angerichtete Gesamtschaden liegt bei knapp 23.000 Euro.

"Das reuige Trio sicherte eine zeitnahe Schadenregulierung zu", heißt es im Pressebericht der Polizei weiter. Dennoch müssen sie nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Sachbeschädigung rechnen. Auf die Spur der Sprayer kam der Jugendsachbearbeiter des Polizeipostens Karlsdorf-Neuthard.