Bad Schönborn 29 Jahre alter Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 29 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall bei Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) am frühen Dienstagmorgen gestorben. Der Mann war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit.