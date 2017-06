14.05.2017 16:13 Hambrücken 1,96 Promille: 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Fast zwei Promille hatte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, der am frühen Sonntagmorgen nach kurzer Verfolgungsfahrt in Hambrücken von der Polizei gestellt wurde, so die Polizei in einer Pressemitteilung.