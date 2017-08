vor 1 Stunde Baden-Baden Feuer in Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Frankenstraße rief in den frühen Sonntagmorgenstunden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Baden-Baden auf den Plan. Die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung.