vor 14 Minuten Baden-Baden Zwei Schwerverletze nach Kollision zwischen Fahrrad und Motorrad

Am Pfingstmontag, gegen 14.40 Uhr, ereignete sich auf der alten B3, in Höhe der Hänferstraße in Baden-Baden, ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden, so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.