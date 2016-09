Vermisstensuche in Bühl: 74-Jährige wurde tot aufgefunden

Anzeige

Die Suche von Polizei und Familie nach der Vermissten blieb bislang erfolglos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet. Elisabeth Knopp ist 1,60 Meter groß und trägt schwarze kurze Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781-21 28 20 entgegen.

Aktualisierung, 20.9.2016, 9.23 Uhr:

Laut Polizei wurde die seit dem 12. September vermisste 74 Jahre alte Dame am Wochenende in einem Waldstück bei Witstung, Weitenung tot aufgefunden. Ein Verschulden Dritter am Tod der Frau kann ausgeschlossen werden.