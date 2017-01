Als der Fahrer eines Minis am Sonntag nach einer Pause auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden zu seinem Auto zurück kehrte, dürfte er sich über seinen ungewöhnlichen "Gast" gewundert haben: Ein Storch war auf dem Dach gelandet.

Ein Storch machte am Sonntag auf dem Autodach eines parkenden Minis an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden einen Zwischenstopp. "Das Federvieh hatte wohl seinen Anschlussflug in die Wärme verpasst und suchte bei den eisigen Temperaturen nach Futter und Wärme", mutmaßt die Polizei in einer Pressemeldung.

Die zu Hilfe gerufenen Beamten vom Autobahnpolizeirevier in Bühl nahmen sich dem Storch an und ermöglichten ihm mittels einer Decke etwas Wärme zu tanken. Ein verständigter Vogelwart kam zum Parkplatz vor der Raststätte und übernahm den Vogel.