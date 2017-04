vor 44 Minuten Baden-Baden Unfall in Baden-Baden: Frau wird in Auto-Waschanlage eingeklemmt

In einer Autowaschanlage in Baden-Baden kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr zu einem Zwischenfall. Wie die Offenburger Polizei berichtet, wurde eine Frau eingeklemmt und schwer verletzt.