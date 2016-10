Unfall beim Abbiegen: Bus streift Polizeiauto in Baden-Baden

Anzeige

Am Mittwoch gegen 9.15 Uhr war ein 65-jähriger Busfahrer auf der Inselstraße unterwegs und wollte nach links in die Luisenstraße abbiegen. So geht aus dem Pressebericht der Offenburger Polizei hervor. "Da dort ein Lieferfahrzeug stand konnte er nicht wie gewohnt den Kurvenradius ganz ausnutzen und blieb beim Abbiegen an einem dort geparkten Polizeiauto hängen", heißt es hier. Durch die Streifkollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500 Euro.