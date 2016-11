Anzeige

Kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Süd kam der Audi um 5.30 Uhr bei Regennässe zunächst nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überquerte dabei die Fahrspuren nach rechts, so der Polizeibericht. Dort prallte er gegen die Außenleitplanke, drehte sich ein weiteres Mal und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen stehen. Der 46-Jährige blieb unverletzt, der Audi muss mit einem Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro in die Werkstatt.