vor 1 Stunde Baden-Baden Taxifahrerin verwechselt Gas- und Bremspedal: Fahrgast wird verletzt

Weil die Fahrerin eines Taxis offenbar das Gas- und Bremspedal verwechselt hatte, wurde eine Kundin der Frau gegen 15.45 Uhr in der Hildastraße in Baden-Baden verletzt, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.