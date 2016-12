vor 1 Stunde Baden-Baden Sportler des Jahres: Hambüchen kokettiert mit Fortsetzung seiner Karriere

Turn-Star Fabian Hambüchen hat leicht mit einer Fortsetzung seiner internationalen Laufbahn kokettiert. "2019 lockt die WM in Stuttgart natürlich sehr. Das wäre zwölf Jahre nach meinem WM-Titel eine lockende Vorstellung", sagte der zum "Sportler des Jahres" in Baden-Baden gekürte 29-Jährige. "Ich bleibe aber erstmal auf dem Boden. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so beendet ist."