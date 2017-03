vor 24 Minuten Baden-Baden Schreck für Seniorin: Unbekannter wirft Billardkugel auf Pflegeheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage in Baden-Baden kurz vor ein Uhr aus dem Schlaf gerissen. Sie erwachte durch ein lautes Klirren und stellte fest, dass in der Scheibe ihrer Terrassentüre eine rote Billardkugel steckte.