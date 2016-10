Anzeige

In der Nacht zum Montag zeigte ein 23-jähriger vermeintlich Geschädigter beim Polizeirevier an, dass er kurz nach Mitternacht nach dem Verlassen einer Gaststätte in der Bühlertalstraße auf dem Weg zu seinem Fahrzeug von hinten niedergeschlagen und beraubt worden sei. Das geht aus einem Pressebericht der Offenburger Polizei hervor. Später will der junge Mann bei einer Bankfiliale in Lauf wieder aufgewacht sein.

Von dort sei er nach Neusatz zu Familienangehörigen gelaufen und habe dann die Polizei verständigt. Im gleichen Zeitraum wurde in Kappelrodeck bei einer Firma der beschädigte Wagen des Anzeigeerstatters aufgefunden. Der Fahrer des Audi war auf der L86 a in Richtung Kappelrodeck fahrend nach rechts von der Straße abgekommen und war in die Leitplanken geprallt. Anschließend hatte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und das beschädigte Fahrzeug bei der Firma abgestellt.

Auf Grund der getroffenen Feststellungen und bisherigen Ermittlungen besteht derzeit der dringende Verdacht, dass der 23-Jährige den angezeigten Raub zur Vertuschung des Unfalls vorgetäuscht hat. Da bei dem jungen Fahrer eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen bemerkt wurde, erfolgte eine Anordnung zur Entnahme einer Blutprobe. Eine Anzeigenerstattung erfolgt nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen.