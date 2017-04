vor 1 Stunde Bischweier Pkw-Fahrer bringt 34-jährige Motorradfahrerin zu Fall und flüchtet

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 13.05 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Bischweier ein Verkehrsunfall bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.