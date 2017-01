vor 2 Stunden Baden-Baden PFC in der Region: Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Im Verfahren um rund 400 Hektar mit der Chemikalie PFC belastete Ackerfläche in Mittelbaden hat die Staatsanwaltschaft noch keine Entscheidung getroffen. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", sagte ein Sprecher am Mittwoch in Baden-Baden.