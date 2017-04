vor 1 Stunde Sasbach Ortenaukreis: 50-Jähriger tötet ehemalige Lebensgefährtin im Streit

Ein 50-Jähriger hat seine ehemalige Lebensgefährtin während eines Streits in einem Mehrfamilienhaus in Sasbach (Ortenaukreis) getötet. Anwohner hatten die Auseinandersetzung am Montagabend der Polizei gemeldet.