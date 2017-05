vor 1 Stunde Baden-Baden Nach Kletter-Unfall: 35-Jährige stirbt nach Sturz von Battertfelsen

Am Sonntag kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Unfall am Battertfelsen bei Baden-Baden. Eine 35-Jährige stürzte hier 12 Meter in die Tiefe. Wie die Offenburger Polizei nun meldet, ist die Kletterin an ihren Verletzungen gestorben.