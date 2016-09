Anzeige

Auf Ansprache legte der Mann die Waffe ab, konnte dann durchsucht und zur Wache gebracht werden. "Dort zeigte sich, dass der 24-Jährige geistig verwirrt und psychisch auffällig war", so die Polizei Offenburg in ihrem Pressebericht. Zudem ergab sich der Verdacht eines akuten Drogeneinflusses.

Da der Proband eine kleine Verletzung aufwies, wurde er in einer Klinik behandelt und anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Das Schwert wurde beschlagnahmt und mit einer Anzeige an die zuständige Behörde vorgelegt.