vor 37 Minuten Baden-Baden Masern im Südwesten: Neun Menschen in Baden-Baden erkrankt

In den letzten drei Wochen sind im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden insgesamt neun Personen an Masern erkrankt, wie das Landratsamt in Rastatt berichtet. Alle Erkrankten waren nicht gegen Masern geimpft. Betroffen ist derzeit vor allem ein Ortsteil von Baden-Baden.