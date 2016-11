Anzeige

In einem Betriebsgebäude des Michalestunnel am Nordportal kam es zu einer Rauchentwicklung. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr Baden-Baden wurde ein Kabelbrand in einem Trafo festgestellt, der gelöscht werden konnte. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Aufgrund des Kabelbrandes bleibt der Michaelstunnel bis auf weiteres gesperrt, die Stadtwerke Baden-Baden sind vor Ort und versuchen, die Störung zu beseitigen.